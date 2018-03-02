Диспансеризацию в Москве можно пройти когда угодно
2 марта 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
За здоровьем надо следить всегда и в любое время. Современное медицинское оборудование и помощь специалистов помогают провести диспансеризацию значительно быстрее. Поэтому ежегодные диспансеризации в Москве уже стали нормой.
Как отмечает НСН, для их прохождения созданы все условия. Сейчас в каждой столичной поликлинике открыто отделение профилактики, где можно пройти основную часть всех медицинских мероприятий по диспансеризации всего за полтора часа. Раньше на это уходило 2-3 дня.
По полученным данным, диспансеризацию прошли один миллион восемьсот тысяч жителей столицы. При профилактическом осмотре врачами применяются новейшие методики и современное оборудование.
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