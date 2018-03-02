И у котов будет праздник
2 марта 2018, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи произошло необычное событие. Местные любимцы жителей кот Мостик – символ строящегося Крымского моста и кот Снежок, живущий в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, принимали поздравления в честь дня кошек.
Как предаёт сайт НСН, что как только откроется движение по Крымскому мосту, обязательно пригласят Мостика в гости к Керченским школьникам, так как он уже стал одним из самых желанных гостей местной детворы.
Стоит отметить, что День кошек в нашей стране появился совершенно случайно. При помощи Московского музея и редакции местной газеты чествовать полосатых любимцев стали с 2004 года.
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