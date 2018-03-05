Сегодня вечером, 2 марта, президент России Владимир Путин сказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость", что саммит ШОС и БРИКС может пройти в столице Южного Урала. Принципиального решения главы государства давно ждали в Челябинской области.

- Саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске, часть средств по проекту развития российских городов можно направить на это, - уточнил Владимир Путин. - Речь о наличии нужного количества мест в гостиницах, об аэропорте и другой инфраструктуре. Я думаю, что - скажу это аккуратно - мы это сделаем.

Президент уточнил, что скоро будет объявлено об окончательном решении. Напомним, что подготовка к саммитам в Челябинке ведется уже давно, однако принципиальное решение по данному вопросу со стороны правительства Росии пока официально не сообщалось.