В пятницу, 2 марта, в столичную полицию поступило анонимное сообщение о бомбе, якобы заложенной в одном из торговых центров города. Согласно последней информации, речь идет об "Охотном ряде" в центре Москвы.

В настоящий момент сотрудники полиции проверяют заявление о том, что в торговом центре в скором времени может прогреметь взрыв, передает РИА "Новости". Правоохранители также пытаются установить личность и местонахождение звонившего, который пожелал остаться неизвестным.

Напомним, что "Охотный ряд" находится по адресу: Манежная площадь, дом 2. ТЦ расположен напротив Кремля и в двух шагах от Московского Манежа и Исторического музея.



