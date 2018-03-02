Появилось сообщение о заложенной в ТЦ "Охотный ряд" бомбе
2 марта 2018, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 2 марта, в столичную полицию поступило анонимное сообщение о бомбе, якобы заложенной в одном из торговых центров города. Согласно последней информации, речь идет об "Охотном ряде" в центре Москвы.
В настоящий момент сотрудники полиции проверяют заявление о том, что в торговом центре в скором времени может прогреметь взрыв, передает РИА "Новости". Правоохранители также пытаются установить личность и местонахождение звонившего, который пожелал остаться неизвестным.
Напомним, что "Охотный ряд" находится по адресу: Манежная площадь, дом 2. ТЦ расположен напротив Кремля и в двух шагах от Московского Манежа и Исторического музея.
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