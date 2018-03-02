Путин сообщил, какую сумму направят на переоснащение детских поликлиник
2 марта 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в пятницу рассказал, какая сумма будет направлена в текущем году на переоснащение детских поликлиник, а также отделений в больницах страны.
По словам главы государства, в 2018 году не менее 10 миллиардов рублей будут дополнительно выделены для данных целей, передает сегодня РИА "Новости".
В рамках ответа на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Калининграде Владимир Путин заявил, что соответствующее решение к настоящему моменту уже принято властями Российской Федерации.
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