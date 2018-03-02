Минтранс: вопрос досрочного открытия Крымского моста рассмотрят в марте

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов в ходе беседы с журналистами в пятницу, 2 марта, сообщил последние новости о сроках открытия автомобильного движения по Крымскому мосту.

По словам главы ведомства, вопрос о запуске движения раньше срока власти намерены рассмотреть после прохождения пика непогоды, в марте. Соколов добавил, что в контракте указан срок – декабрь текущего года, однако не исключено, что автомобили смогут начать ездить по мосту, соединяющему Крым и материковую часть России, раньше, передает РИА "Новости".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто уже через несколько месяцев.





