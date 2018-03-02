Симферополец рассказал жуткие подробности гибели жены и ребенка в лифте

Житель Симферополя рассказал в пятницу, 2 марта, шокирующие подробности гибели жены и ребенка при падении лифта. Страшное происшествие случилось сегодня в одном из многоэтажных домов города.

Мужчина сообщил, что его супруга Наталья, которой было 38 лет, и их шестимесячный сын Владимир вышли на прогулку. Через некоторое время женщина позвонила мужу и в панике рассказала, что кабина начала падать, вследствие чего коляску затянуло. После этого лифт прекратил движение.

Как отмечает РИА "Новости", перепуганный симферополец и соседи начали ломать двери, чтобы вытащить коляску. Как только они разрезали люльку и начали вытаскивать младенца, лифт внезапно резко поехал вверх. Женщина в этот момент находилась в проеме, вследствие чего получила травмы, несовместимые с жизнью.