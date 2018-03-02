На вооружение российской армии скоро поступят несколько ракет "Сармат"
2 марта 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что с скором времени на вооружение российской армии поступят несколько межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
По словам Бондарева, планируется обеспечить данными ракетами Ракетные войска стратегического назначения в рамках государственной программы вооружений на 2018-2027 годы, передает РИА "Новости". Он также добавил, что в ближайшие пару лет серийного производства ракет "Сармат" ожидать не следует.
Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что вышеуказанный ракетный комплекс будет располагать широким спектром мощных ядерных боеприпасов, а также новейшими системами преодоления ПРО.
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