Украина вновь нарушила права значительной части русскоязычного населения

Отменой закона «Об основах государственной языковой политики», который фактически уравнивал статус русского и украинского языков на региональном уровне, Украина нарушила права значительной части населения, которая считает русский язык родным.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» заявил политолог Николай ФИЛИППОВ, отметив, что данный документ был принят во исполнение европейской хартии региональных языков, который Украина ратифицировала и обязалась выполнять, но «грубейшим образом свои обязательства не выполняла».

Первая попытка отмены закона была предпринята 24 февраля 2014 года. В Крыму и Донбассе этот шаг новой украинской власти восприняли как враждебный. На фоне начавшегося отделения регионов от Украины Киев приостановил процесс отмены закона, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Поскольку этот закон касается защиты прав русского населения, то с учетом украинской идеологии он воспринимался как нечто чужеродное и враждебное. И вот, наконец, от него избавились», – отметил эксперт.

По его словам, такой шаг украинского правительства вызовет недовольство Венгрии, Польши и Румынии, чьи граждане в большом количестве проживают в Украине.

«В данном случае это хороший способ добавить недовольство населения, неуважение к действующему законодательству и недовольство всех партнеров Украины, в том числе и по европейскому выбору. Это никак не отвечает европейским ценностям. Единственное, что может порадовать Брюссель или Вашингтон, это то, что очередное действие направлено против русских Украины», – подчеркнул ФИЛИППОВ.

Политолог добавил, что подобные меры приведут к неуважению к государству со стороны граждан, чьи «права и культурные ценности отрицаются».