Глава Дербентского района задержан в Дагестане
2 марта 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 2 марта, в Дагестане задержали главу Дербентского района Магомеда Джелилова. Данную информацию сегодня предоставил помощник начальника республиканского управления СК Расул Темирбеков.
Уточняется, что Джелилова, который подозревается в превышении полномочий, задержали на двое суток. Меру пресечения позже изберет суд, передает РИА "Новости".
Согласно последним данным, в 2015 году глава Дербентского района незаконно подписал документ, который предоставил местным жителям два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства. Каждый из них, как утверждается, достигал 1 гектара. Отмечается, что ущерб от данного действия Джелилова составил около 2,2 миллиона рублей.
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