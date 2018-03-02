Глава Дербентского района задержан в Дагестане

В пятницу, 2 марта, в Дагестане задержали главу Дербентского района Магомеда Джелилова. Данную информацию сегодня предоставил помощник начальника республиканского управления СК Расул Темирбеков.

Уточняется, что Джелилова, который подозревается в превышении полномочий, задержали на двое суток. Меру пресечения позже изберет суд, передает РИА "Новости".

Согласно последним данным, в 2015 году глава Дербентского района незаконно подписал документ, который предоставил местным жителям два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства. Каждый из них, как утверждается, достигал 1 гектара. Отмечается, что ущерб от данного действия Джелилова составил около 2,2 миллиона рублей.





