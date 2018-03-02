Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России назвал послание главы российского государства Владимира Путина к Федеральному собранию последовательным отстаиванием интересов России. Путин рассказал о создании нового оружия в ответ на развертывание ПРО США

Михалков отметил, что в отличие от Европы Россия пока не готова к экспансии, как и не готова предать собственные ценности, культуру и нравственность. "Ощущение своей независимой силы — это залог нашего спокойствия. Если это слышат здравомыслящие люди, они не пугаются, а принимают решение сесть и поговорить", — сказал Михалков на церемонии награждения лауреатов национальной премии "Лучшие книги и издательства года", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал выход США из договора по ПРО началом гонки вооружений между двумя странами. В интервью телеканалу NBC Путин назвал "пропагандой" заявления Белого дома о начале холодной войны.

Глава Центра Стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин прокомментировал некоторые моменты Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.