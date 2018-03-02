Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
2 марта 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России назвал послание главы российского государства Владимира Путина к Федеральному собранию последовательным отстаиванием интересов России.
Михалков отметил, что в отличие от Европы Россия пока не готова к экспансии, как и не готова предать собственные ценности, культуру и нравственность. "Ощущение своей независимой силы — это залог нашего спокойствия. Если это слышат здравомыслящие люди, они не пугаются, а принимают решение сесть и поговорить", — сказал Михалков на церемонии награждения лауреатов национальной премии "Лучшие книги и издательства года", передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал выход США из договора по ПРО началом гонки вооружений между двумя странами. В интервью телеканалу NBC Путин назвал "пропагандой" заявления Белого дома о начале холодной войны.
Глава Центра Стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин прокомментировал некоторые моменты Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
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