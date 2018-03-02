Мария Кожевникова раскритиковала происходящее на телевидении

Актриса, бывший депутат Госдумы, многодетная мама, бывшая спортсменка и просто красавица Мария Кожевникова раскритиковала программы на федеральных каналах и телевидение вообще.

Мама троих маленьких сыновей серьезно обеспокоена происходящим и считает, что ради высоких рейтингов руководство телеканалов готово показывать кого угодно и раздувать все больше нелицеприятных историй. По ее мнению, негатива на российском телевидении в разы больше, чем позитива, - сообщает teleprogramma.pro.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Мар 1, 2018 в 7:34 PST

"Ну что, пришли к тому, к чему стремились?! На мой взгляд, да... Вы не заметили, что федеральные каналы решили « изнасиловать» своих зрителей?! Причём настолько цинично и много раз, что уже даже сама история меркнет по сравнению с тем, что «творит» наше ТВ", - возмущена Кожевникова.

Мария телевизор не смотрит и детей не подпускает. Но знает, что так показывают. "А история про Джигарханяна? Тревожно! Если взрослые ещё могут справиться , то дети нет! Это «цунами» , которое смывает все, что есть в голове! Кто - то скажет, выключи телевизор, да уже, -отвечу я, но все равно «брызги» летят отовсюду. И не спрятаться , не скрыться, как говорится", - пишет она в Инстаграм.

Напомним, Мария - мастер спорта по художественной гимнастике.