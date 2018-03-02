В Совфеде предлагают убрать страховку из квитанций на оплату ЖКХ

Первый заместитель председателя Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров предложил убрать из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг навязанную «социальную» страховку.

По словам сенатора, жителям России каждый месяц предлагают две разных суммы на оплату. В одной из них включается страхование жилища от несчастного случая. Люди, не разобравшись, что это за сумма, платят по повышенному тарифу. Такое навязывание услуг противозаконно и должно быть прекращено на законодательном уровне, считает Майоров, передает "Парламентская газета". По его словам, инициатива может также распространиться на договоры ОСАГО, при заключении которых гражданам навязывают страхование жизни.

Владимир Путин в четверг, 15 февраля, довольно жестко высказался о ценообразовании на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом политик заявил в рамках коллегии ГП. По словам российского лидера, очевидно, что за установкой цен на услуги ЖКХ нередко стоят мошенники, которые выстраивают сложные схемы.