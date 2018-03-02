Ученые обнаружили источник молодости и старения

Биологи Мичиганского университета выявили систему органов, которая контролирует процесс старения. Эту систему исследователи назвали «осью старения».

«Ось старения» обнаружена в мозге и кишечнике круглого червя Caenorhabditis elegans. Ученые предположили, что аналогичный механизм существует и у других животных, включая человека. Исследование опубликовано в издании New Atlas.

Выявленная система состоит из нейронов двух типов. Нейроны реагируют на изменение температуры окружающей среды. Сигналы отправляются в пищеварительную систему и влияют на активность генов, увеличивающих продолжительность жизни.

Первый тип нейронов реагирует на понижение температуры и усиливает синтез серотонина. Второй тип реагирует на повышение и усиливает синтез инсулиноподобных белков. Обе цепочки сигналов распространяются из кишечника по другим органам и тканям.

Ученые выдвинули гипотезу, что аналогичной «осью старения» могут обладать не только черви, но и другие животные. Исследования продолжаются, пишет Lenta.ru.