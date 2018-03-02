На Бали погибла 22-летняя россиянка из Петербурга

На острове Бали погибла молодая россиянка. 22-летняя Карина Татаренко не справилась с управлением мопеда и разбилась насмерть. Трагедия произошла 22 февраля. Карина вместе с подругой Кристиной приехала 21 февраля на пароме на остров Нуса Пенида, расположенного в 12 километрах от Бали.

Общественного транспорта и такси на этом острове нет. Девушки взяли в прокат мопеды. На следующий день девушки на двух мопедах решили осмотреть достопримечательности острова. Они поехали к утесу под названием Келингкинг-Бич, где открывается панорамный вид на остров.

Карина ехала первой. Опыта управления мопедом у нее не было. Около утеса Клибун дорога тяжелая. Девушкам предстояло проехать по отрезку шириной в метр по гравию и булыжникам. В какой-то момент Карина потеряла баланс и упала с утеса, а ее мопед застрял на краю скалы. Испугавшаяся Кристина сразу призвала на помощь местных жителей, те вызвали полицию.

После трехчасовых поисков тело россиянки нашли в воде под утесом Клибун. Его доставили на лодке в больницу в Денпасаре,- сообщает Газета.ру.

Согласно законодательству Индонезии, для управления мотоциклом или мотобайком необходимо наличие водительских прав категории А. У девушки такой категории не было. Страховая компания отказалась оплачивать расходы по репатриации ее тела. Деньги, около 400 тысяч рублей, удалось собрать с помощью друзей и неравнодушных людей. Прощание с Кариной Татаренко пройдет в поселке Советском в Выборгском районе Ленинградской области, где она родилась.