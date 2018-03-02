Китайский самолет летя из США совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана

Пассажирский самолёт Boeing 787-9 Dreamliner китайской авиакомпании XiamenAir совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана. Лайнер выполнял рейс из Лос-Анджелеса (США) в Циндао (Китай), но экстренно сел из-за самочувствия пассажира сегодня в пять часов утра.

Представители магаданского аэропорта сообщили, что во время полета одному из пассажиров, 80-летнему гражданину США, стало плохо. В Магадане в аэропорту пассажира встретила бригада "скорой помощи". После приземления воздушного судна мужчину сразу же госпитализировали в Магаданскую областную больницу. Пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии.