Физические упражения помогают сохранить здоровым мозг

Движение - жизнь. Ни для кого не секрет, что человек должен двигаться, чтобы сохранить свое здоровье. Американские ученые доказали, что физичесике нагрузки способствуют смягчению влияния стресса на головной мозг.

Исследование влияние стресса на мозг лабораторных грызунов провели ученые из Университета Бригама Янга (США). В ходе эксперимента мышам создавали стрессовые условия, погружая их в бассейн с холодной водой. Часть животных вела пассивный образ жизни, а вторую группу мышей целенаправленно привлекали к активной деятельности в крутящемся колесе, - сообщается на сайте zdr.ru.

Итоги исследования показали, что мыши, которые вели активный образ жизни, переживали стресс легче, Стресс не повлиял на их мозговую деятельность. Эти результаты показывают, что физические упражнения являются эффективным способом защиты мозга и когнитивных функций от последствий хронического стресса.