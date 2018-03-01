Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на ОИ

Тренер звездных российских фигуристок Этери Тутберидзе рассказала журналистам, что во время Олимпиады в Пхенчхане не чувствовала враждебности в отношении к спортсменам.

«Я не почувствовала никакой холодной войны. Мы те же, судьи те же… Был такой момент во время цветочной церемонии награждения: к нам подошел американец, организатор, поздравил и что-то такое показал, я не сразу обратила внимание. Потом посмотрела – у него в кармане пиджака был российский флаг», - сообщила Этери Тутберидзе.

Тренеру Олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряной призерки ОИ-2018 Евгении Медведевой не понравилась только форма российской команды на Играх. «Я чувствовала себя в ней беспризорником. Но это вопрос не к организаторам соревнований, а к тем, кто шил эту форму. В ней не было любви», - цитирует Этери Тутберидзе РИА Новости.

Ранее, во время Олимпиады в Пхенчхане российский скелетонист Никита Трегубов рассказывал, что иностранные спортсмены избегают здороваться с ним.