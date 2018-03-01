«Аргументы неделi» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

Хорошая новость для наших читателей - сегодня «Медиалогия» опубликовала очередной рейтинг российских СМИ, и в нем в список самых цитируемых газет России наряду с Известиями, Ведомостями, Коммерсантом и другими вошла газета Аргументы Неделi. Эти данные «Медиалогия» приводит по состоянию на январь 2018 года.

Напомним, наше издание также входит в тройку самых популярных еженедельников в России.

«Аргументы Неделi» выходят с мая 2006 года тиражом 587 000 экземпляров. Общий размер нашей аудитории с учетом зарубежных читателей составляет 1,3 миллиона человек. Также серьезно возросла аудитория сайта argumenti.ru – до 300 000 уникальных посетителей в сутки.