Минтруд не планирует заниматься вытрезвителями
1 марта 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство труда и социальной защиты РФ объявило о том, что планов заниматься вытрезвителями у ведомства на данный момент не имеется.
Директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн ранее в интервью газете "Известия"рассказал о решении возродить в стране систему вытрезвителей. По его словам, этим займется Минтруда.
«Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется Министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности»,— цитирует РИА Новости пресс-службу Минтруда.
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