Роспотребнадзор снял с продажи ядовитые стеклоомывайки

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели проверки предприятий розничной торговли, принадлежащих шести индивидуальным предпринимателям, в ходе которых были отобраны пробы стеклоомывающих жидкостей для автомобилей.

Как показала экспертиза, отобранные образцы не соответствуют Единым требованиям по массовой доле метанола. По данным пресс-службы ведомства, в стеклоомывающей жидкости «Горизонт», доля метанола превышает допустимый уровень в 310 раз. До 360 раз превышено содержание массы этанола в жидкостях «Gleid Nano Formula» -30°С и «Clean Way» -30°С, в 248 раз − «Стужа» -30°С в 200 раз − «ANTI ICE» -30°С в 15,4 раза − «Зима Vitex» -20°С

Возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, продукция снята с реализации, наложен арест.

(По материалам сайтов pronedra.ru spbvoditel.ru versia.ru santpeterburg.bezformata.ru)