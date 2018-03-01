Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал оглашенное сегодня послание Президента Совету Федерации «одним из важнейших за последние годы, особенно в части вооруженных сил, министерства обороны и безопасности страны».

По словам министра обороны России, наша страна создала самое современное , опережающее многих на годы и десятилетия, оружие. И оно, будучи способным преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, «делает зонтик ПРО США дырявым. Не знаю, зачем теперь другим странам этот «зонтик» за такие деньги покупать», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Также министр обороны РФ добавил, что новейшее вооружение позволит обеспечить безопасность и суверенитет России на многие годы вперед. А самое главное – Россия сможет избежать втягивания в очередную гонку вооружений, навязываемую НАТО, сообщает ТАСС.