Новое вооружение России делает ПРО США "дырявым зонтиком"
1 марта 2018, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал оглашенное сегодня послание Президента Совету Федерации «одним из важнейших за последние годы, особенно в части вооруженных сил, министерства обороны и безопасности страны».
По словам министра обороны России, наша страна создала самое современное , опережающее многих на годы и десятилетия, оружие. И оно, будучи способным преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, «делает зонтик ПРО США дырявым. Не знаю, зачем теперь другим странам этот «зонтик» за такие деньги покупать», - подчеркнул Сергей Шойгу.
Также министр обороны РФ добавил, что новейшее вооружение позволит обеспечить безопасность и суверенитет России на многие годы вперед. А самое главное – Россия сможет избежать втягивания в очередную гонку вооружений, навязываемую НАТО, сообщает ТАСС.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес