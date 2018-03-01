Аксенов пообещал привести в порядок крымские дороги

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя послание главы государства, отметил как особенно важное поручение Президента России улучшить состояние дорог.

На своей странице в Facebook Сергей Аксенов написал, что республиканские власти держат на контроле этот аспект. К сожалению, состояние большей части дорог крымского полуострова не соответствует стандартам, но работа в этом направлении ведется. «Дороги – это не только важная часть инфраструктуры, но и визитная карточка нашего курортного региона», - подчеркнул Сергей Аксенов.

Также он сообщил, что строительные работы на трассе «Таврида» идут по графику. Уже в этом году по главной крымской магистрали поедут первые автомобили, сообщает НСН.