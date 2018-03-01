В Госдуму внесли законопроект о возврате авиабилетов в случае болезни близкого

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова внесла законопроект, предлагающий возвращать пассажиру стоимость невозвратных авиабилетов в случае отказа от вылета из-за болезни его близкого родственника.

В настоящее время компенсация регламентирована только в том случае, если заболевший близкий родственник должен был лететь вместе с пассажиром. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что пассажиры не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств в тех случаях, если заболевший близкий родственник не планировал лететь вместе с пассажиром, но не имеет других родственников, которые могли бы обеспечить уход, сообщает РИА Новости.

В силу этого обстоятельства депутат предложила исключить из статьи 108 Воздушного кодекса фразу «совместно следующих с ним на воздушном судне». Предложение депутата Натальи Кувшиновой уже получило одобрение в Министерстве транспорта РФ и Торгово-промышленной палате, где его назвали шагом навстречу потребителю.