Задержанную зарплату стали выплачивать в Керчи

Долги по зарплатам – вопрос острый и малоприятный. Предприятия в Керчи долгое время задерживали заработную плату своим работникам. На данный момент вопрос погашения долга держится на контроле администрацией города.

По данным, которые передает портал НСН, в 2017 году была полностью погашена задолженность на сумму свыше 42 млн рублей. Руководителям предприятий, на которых имеется задолженность перед сотрудниками, направлены уведомления о необходимости решить вопрос и погасить долг.