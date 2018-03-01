Задержанную зарплату стали выплачивать в Керчи
1 марта 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Долги по зарплатам – вопрос острый и малоприятный. Предприятия в Керчи долгое время задерживали заработную плату своим работникам. На данный момент вопрос погашения долга держится на контроле администрацией города.
По данным, которые передает портал НСН, в 2017 году была полностью погашена задолженность на сумму свыше 42 млн рублей. Руководителям предприятий, на которых имеется задолженность перед сотрудниками, направлены уведомления о необходимости решить вопрос и погасить долг.
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