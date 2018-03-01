Крушения самолетов происходят из-за деградации пилотов

Хоть техника становится надежнее и качество материалов лишь только увеличивается, аварии самолетов происходят ежегодно. Виной всему профессиональная деградация летного состава, которая создается из-за переработки норм, поэтому пилоты зарабатывают себе синдром усталости.

По данным НСН, в России еще одна проблема – руководство авиакомпаний в виде специалистов из финансового и экономического блока, видя перед собой только экономические показатели, искусственно создает дефицит летного состава, из-за чего летчики, перерабатывая норму, зарабатывают себе синдром усталости. Уставший летчик не может мгновенно определить ситуацию в воздухе, принять правильное решение и реализовать его.

Напомним, что трагедия с крушением самолёта АН-148 произошла 11 февраля 2018 года возле села Степановское и унесла жизни 71 человека.