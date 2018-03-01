Пенсионеры хотят активного долголетия
1 марта 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
1 марта стартовал прием заявок от пенсионеров на участие в пилотном проекте, посвященный активному долголетию. Столичные территориальные центры соцобслуживания готовы принять всех желающих.
Как передает НСН, многие приносили свои заявки заранее. О своем желании участвовать в пилотном проекте сообщили более 22 тысячи жителей Москвы. Больше всего пенсионеров откликнулось в ВАО — более восьми тысяч человек. Параллельно с этим собираются предложения от учреждений и организаций, которые могли бы проводить занятия с пенсионерами, потому что желающих – тысячи.
Стоит отметить, что в скором времени появится возможность выбирать курсы и записываться на них онлайн.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес