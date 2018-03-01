Снижение производственного травматизма зафиксировано в Подмосковье

Показатели травматизма на производстве стали постепенно снижаться. По данным госинспекции труда за 2017 год зафиксировано всего 150 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что существенно ниже, чем годом ранее. Однако до сих пор происшествия происходят из-за некачественного инструктажа сотрудников и отсутствия средств индивидуальной защиты.



В 2017 году в региональном отделении инспекции труда всего рассмотрели 250 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Напрямую связаны с производством 149 происшествий, из них 44 привели к смертельному исходу, а еще 10 квалифицировали как групповые несчастные случаи – тяжелые травмы получили 95 человек. Такие данные передает сайт «Подмосковье сегодня».

Стоит отметить, что в результате проведенных расследований за 2017 год передано более 300 дел в прокуратуру о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности. Так же возбуждено пять уголовных дел.