В Сети идет бурное обсуждение названия нового российского оружия

Оглашая свое ежегодное послание Совету Федерации, Президент России Владимир Путин рассказал, в том числе, и о новейшем российском вооружении.

Президент заметил, что для новой крылатой ракеты и беспилотной подводной системы с ядерной энергоустановкой названия еще не выбраны. И предложил присылать предложения на сайт Министерства обороны, сообщает РИА Новости.

Пользователи сети тут же включились в обсуждение выбора названий для новых видов российского оружия. Варианты предлагаются самые разные, от простеньких и безобидных («Аист», «Камбала», «Пустыня», «Бездна») до названий с юмором и со смыслом – «Воспитатель», «Подкидыш», «Прощайка», «Песец». Фантазия наших людей безгранична, и Минобороны придется помучиться, выбирая окончательные варианты названий.

Наша новая крылатая ракета способна обходить системы противоракетной обороны. Она оснащена ядерной энергоустановкой. А подводный беспилотник имеет неограниченную дальность плавания и предназначен для сверхбольших глубин. Его оснащение также предусматривает ядерную энергоустановку. Президент России отметил: «Все это есть и хорошо работает».