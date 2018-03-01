В Сети идет бурное обсуждение названия нового российского оружия
1 марта 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Оглашая свое ежегодное послание Совету Федерации, Президент России Владимир Путин рассказал, в том числе, и о новейшем российском вооружении.
Президент заметил, что для новой крылатой ракеты и беспилотной подводной системы с ядерной энергоустановкой названия еще не выбраны. И предложил присылать предложения на сайт Министерства обороны, сообщает РИА Новости.
Пользователи сети тут же включились в обсуждение выбора названий для новых видов российского оружия. Варианты предлагаются самые разные, от простеньких и безобидных («Аист», «Камбала», «Пустыня», «Бездна») до названий с юмором и со смыслом – «Воспитатель», «Подкидыш», «Прощайка», «Песец». Фантазия наших людей безгранична, и Минобороны придется помучиться, выбирая окончательные варианты названий.
Наша новая крылатая ракета способна обходить системы противоракетной обороны. Она оснащена ядерной энергоустановкой. А подводный беспилотник имеет неограниченную дальность плавания и предназначен для сверхбольших глубин. Его оснащение также предусматривает ядерную энергоустановку. Президент России отметил: «Все это есть и хорошо работает».
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