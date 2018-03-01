Аналитик рассказал о роли Украины в вероятной войне России и США

Военный аналитик Константин Сивков рассказал о том, какая роль в возможном вооруженном конфликте между Россией и США будет отведена Украине. Своими соображениями эксперт поделился на страницах отечественной прессы.

Статью Сивкова, посвященную вероятному столкновению, опубликовал «Военно-промышленный курьер». Автор материала предположил, что американцы будут использовать украинцев в специальных операциях на территории РФ, так как они могут слиться с местным населением.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне допустили возможность уничтожения Соединенных Штатов Россией. С соответствующим заявлением выступил представитель оборонного ведомства Джон Хайтен.