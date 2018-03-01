Аналитик рассказал о роли Украины в вероятной войне России и США
1 марта 2018, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
Военный аналитик Константин Сивков рассказал о том, какая роль в возможном вооруженном конфликте между Россией и США будет отведена Украине. Своими соображениями эксперт поделился на страницах отечественной прессы.
Статью Сивкова, посвященную вероятному столкновению, опубликовал «Военно-промышленный курьер». Автор материала предположил, что американцы будут использовать украинцев в специальных операциях на территории РФ, так как они могут слиться с местным населением.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне допустили возможность уничтожения Соединенных Штатов Россией. С соответствующим заявлением выступил представитель оборонного ведомства Джон Хайтен.
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