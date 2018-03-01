Борис Дубровский: Все задачи, поставленные президентом, достижимы. Надо работать

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский прокомментировал ежегодное послание президента России Владимира Путина.

Борис Дубровский отметил, что в центр внимания у президента поставлен человек и его интересы, возможности для самореализации и благополучия, и подчеркнул, что воспринимает все задачи, поставленные президентом, направлением работы на шесть лет.

Также глава региона уточнил, что целиком и полностью поддерживает задачу, поставленную перед отечественными промышленниками в области экологии.

- Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Южного Урала, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб, - сказал губернатор. - Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. Этот процесс сейчас движется к логическому завершению.

Борис Дубровский отметил, что поддерживает мнение о комплексном развитии муниципалитетов. Напомним, что за два года работы программы благоустройства уже вины прекрасные результаты.

- Челябинск продолжит борьбу за право проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, поскольку это позволит опережающими темпами реализовать ключевые проекты в области благоустройства, модернизировать аэропорт, рекультивировать свалку в городской черте, обеспечить столицу Южного Урала концертными и музейными площадками, отвечающими самым современным требованиям, - сказал глава региона. - Главное, что все задачи, которые поставлены – абсолютно адекватны и достижимы. Надо работать.