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Куда летит «Мослифт»?

1 марта 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Куда летит «Мослифт»?

В № 6 от 15-21 февраля 2018 года, в нашей газете «Аргументы недели» была напечатана статья «Минздрав предупреждает: «Мослифт» опасен для вашего здоровья», о деятельности старейшей организации по обслуживанию столичных лифтов - ОАО «Мослифт». Статья вызвала живой интерес как у специалистов отрасли, так и у жителей Москвы. Впрочем, список заинтересованных лиц в скором времени может расшириться от пользователей лифтов жилых домов до сотрудников правоохранительных и надзорных ведомств. Ведь речь идет о жизни и безопасности москвичей.

В журналистском расследовании подробно рассказывается о состояние дел в компании, которая в этом году готовится справить 65-летие со дня образования. Отдельное внимание там уделяется деятельности директора ОАО «Мослифт» Вардана Авакяна, который вступил в свои полномочия ровно год тому назад. Если говорить кратко, то под руководством Авакяна за 12 месяцев было фактически разрушено все то хорошее, что создавалась сотрудниками «Мослифт» на протяжении шести с половиной десятилетий.

Вардан Авакян не стал тянуть с преобразованиями. И первое, что он сделал - разогнал весь квалифицированный персонал и сократил количество филиалов под лозунгом «Увеличение рентабельности». Автор статьи немного рассказывает о том, каким образом ведется экономическая деятельность в «Мослифт», намекая на то, что ею вполне может заинтересовать прокуратура.

Но прежде прокуратуры ею решило поинтересоваться наше издание, так как лифты — самый распространенный вид транспорта в Москве. И за сутки они перевозят почти вдвое больше пассажиров, чем весь наземный транспорт. Что это означает? Да лишь то, что от хозяйственной деятельности Вардана Авакяна в ОАО «Мослифт» мы с вами зависим напрямую.

Итак, если Авакян сократил персонал компании, то возникает закономерный вопрос: а кто же занимается их обслуживанием? А вот тут и начинается самое интересное.

Кручу, верчу, «практику» хочу!

Если проанализировать деятельность общества в части заключения и реализации контрактов, посредством участия ОАО «Мослифт» в торгах (аукционах), проводимых государственными заказчиками города Москвы на специализированных электронных площадках, то можно наблюдать следующее.

Выигрывая конкурс за конкурсом, Авакян тут же передает почти 90% объемов работ на субподряд сторонним организациям, таким как ООО «Практика», ООО «СМУ №7», ООО «СП Практика», ООО «ЛТ Практика», ООО «Подъем», и некоторым другим. Причем, круг организаций весьма узок. И названия у большинства созвучные. Одних «Практик» только несколько штук… Кстати, с этими компаниям ранее ОАО «Мослифт» успешно конкурировало на рынке услуг по обслуживанию и замене лифтового оборудования. А теперь, оказывается, и конкурировать не надо. Можно просто отдать им свою работу.

Согласитесь, какой-то странный способ ведения хозяйственно-экономической деятельности при условии, что девиз Авакяна — повышение рентабельности. И ладно бы не было у «Мослифт» возможностей на выполнение работ по контрактам. Ну, передали на субподряд, что ж тут такого. Вот только они, возможности, были, но Вардан Нахапетович собственноручно их уничтожил, разогнав специалистов. Для чего? А, наверное, как раз для того, чтобы создать ту самую практику субподрядов. Причем, с привлечением на работу строго определенных организаций.

При попытке «прогуглить» информацию по ООО «СМУ №7», первой же ссылкой оказалась ссылка на фамилию директора. Им оказался некий... Авакян. Да-да! Надо же, какое совпадение! Боже упаси вас подумать, что это какой-то родственник Вардана Авакяна. Просто однофамилец, не более. И кому же, как не однофамильцу, отдать на субподряд обслуживание лифтов! Логично? Логично!

Тоже самое касается и других ООО. Там тоже везде торчат «уши» Авакяна. Предприятие «Практика», например, почти полностью состоит из бывших сотрудников «МОС ОТИС». А этой организацией раньше руководил лично Вардан Авакян. И разные там «Практики», благодаря такой нежной дружбе, просто загружены работой в лифтовом хозяйстве Москвы, тогда как сам «Мослифт», точнее, то, что от него оставил Вардан Нахапетович, нервно «курит» в сторонке.

Авакян Авакяну глаз не выклюет

Создается впечатление, что Вардан Авакян умело сделал из когда-то самостоятельного и рентабельного «Мослифт» некую прослойку между «кошельком» («заказчиком») и субподрядными организациями. И основная роль прослойки — грамотно распределять финансовые потоки среди аффилированных организаций.

А деньги, хочется заметить, там немалые. Вот, например, из «свежего». Аукцион №31806098318 от 05.02.2018 г. Заказчик ОАО «Мослифт». Вид работ «Выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Москвы по 9 адресам САО. Сумма — 19 701 395 рублей. Это — только один лот. А таких там несколько.

Вот еще один аукцион. № 31806048303 «Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов на объектах, согласно адресному списку». Там сумма еще более внушительная 43 250 710 рублей. А всего только с начала текущего года «Мослифт» выставил на аукционы передачу своих профильных, казалось бы, работ на сотни миллионов рублей! Отличное стремление к рентабельности, не правда ли?

Кстати, было бы неплохо проверить качество выполняемых работ этими самыми субподрядчиками. А то как-то неловко получается. Подрядчик Авакян подписывает акты приемки от субподрядчика Авакяна. И все шито-крыто. Как говориться в пословице «Ворон ворону глаз не выклюет». Впору призадуматься компетентным органам…

На эту ситуацию обращал внимание Президент Национального Лифтового Союза В.Тишин в своем письме к Председателю Правительства Российской Федерации Д. Медведеву от 28 декабря 2017 года. Виктор Тишин в нем указал, что, согласно Федерального закона от 05.04. 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допускается возможность использования субподряда с предъявлением к организации минимальных квалификационных требований. И некоторые заказчики, вроде Варданя Авакяна, успешно пользуются данной «лазейкой». Виктор Тишин в письме к Д. Медведеву справедливо утверждает: «В конечном счете это лишает пользователей лифта возможности получать качественные и соответствующие нормативам услуги». Проще говоря, передача работ непрофессионалам не гарантирует москвичам безопасности при пользовании лифтами. Тогда за что столичное правительство платит огромные деньги?

Есть и другие факты, требующие вмешательства соответствующих органов. К выполнению работ привлекаются сомнительные субподрядчики, включая компании-однодневки.  Так, например, представители привлеченной АУП ОАО «Мослифт» субподрядной организации ООО «Инкор Системы» не являются в назначенное время на открытия объектов замены лифтового оборудования, сроки выполнения работ нарушены, что указывает на недобросовестность субподрядной организации. При этом, именно ООО «Инкор Системы» привлечено ОАО «Мослифт» в качестве субподрядчика по большинству контрактов в рамках адресной программы Правительства г.Москвы по замене и капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах. Об этом весьма красноречиво говорят данные с сайта http://zakupki.gov.ru

Еще интересный факт. Передавая свои «заботы» другим организациям, «Мослифт» тут же участвует в аукционах на производство работ, совершенно не связанных с его прямой деятельностью. Например, на право заключения договоров на выполнение капитального ремонта МКД: ремонт фасадов, замена коммуникаций, инженерных систем и т.д.. Конечно же, с последующей передачей 100% работ на субподряд опять же различным «Практикам», и «СМУ». Зачем? Для чего? Ответы, как нам кажется, лежат на поверхности.

А вот совершенно парадоксальная ситуация. Принимая участие в открытых электронных аукционах на обслуживание ОДС по городу Москве, «Мослифт» останавливает участие в торгах на снижении 5-7% от начальной максимальной цены контрактов, заявленной заказчиками города Москвы как например, при проведении электронного аукциона в ЮАО (реестровый номер 0173200001417001263) ОАО «Мослифт» остановил свое участие на снижении в 7 %, тогда как филиал СУ № 16 обосновал возможность снижения до 50 % при сохранении рентабельности. В ЮЗАО (реестровый номер 0173200001417001305) ОАО «Мослифт» остановил свое участие на снижении в 5 %, тогда как тот же филиал СУ № 16 обосновал возможность снижения до 10% при сохранении рентабельности. Казалось, бери, работай, твой профиль. Но нет. Такой подход, Авакяну, видимо совсем не интересен.

До встречи в прокуратуре!

К слову, еще немного об интересах Вардана Авакяна. На сайте https://mosliftbook.ru, который еще называют «Летопись Мослифта», в мае прошлого года была размещена статья «Первые сто дней работы нового генерального директора», посвященная, как вы догадались, бурной деятельности Вардана Нахапетовича по повышению рентабельности.

Там есть следующая информация. Цитата: «Были уволены все персональные водители, а из автомашин в аппарате осталось несколько единиц. Тем, кому надо срочно куда-либо ехать по делам службы, было предложено пользоваться заказом такси “Яндекс” –  так гораздо дешевле». Конец цитаты.

Но прошло чуть больше полугода, и директор «Мослифта» Вардан Авакян вдруг резко пересмотрел свое отношение к автомашинам, а значит, надо понимать, и к рентабельности. Об этом сообщает все тот же ранее упомянутый нами сайт http://zakupki.gov.ru

В извещении № 31705951870 от 27.12.2017 ОАО «Мослифт» выступает заказчиком поставки семи легковых автомобилей на общую сумму 14 000 000 рублей. Куда на люксовых автомобилях будет кататься Вардан Авакян? Не на проверку ли выполнения работ «карманных» организаций? Ну, об этом, наверное лучше уже спросить его самого. В прокуратуре.

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СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецкой области, но и другими предприятиями. У Порошенко в России имеется завод по производству крахмала.

//В мире

Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

В США прокуратура округа Квинс города Нью-Йорк предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство 35-летней местной жительницы. Насырова находится в нью-йоркской тюрьме Райкерс.

//Армия

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря вошла группа кораблей ВМС США. Речь идет о десантном корабле Iwo Jima, десантно-вертолетном корабле-доке New York, десантном корабле-доке Oak Hill, а также корабле снабжения ВМС США William McLean.

//Происшествия

Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки и Алекса Лесли

«Секс-инструкторы» Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич (Алекс Лесли и Настя Рыбка) нанесли ущерб репутации Таиланда, заявил замглавы полицейской пресс-службы страны Критсана Паттаначароен.

//Экономика

Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Эксперты назвали самую серьёзную угрозу для мирового бизнеса

Международная консалтинговая компания опубликовала результаты исследования, в котором рассматривались риски для мирового бизнеса. В 2018 году больше всего аналитики обеспокоены угрозами со стороны киберпространства.

//В мире

Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей

Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей

Американский миллиардер Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей в сети, заявил, что анонимность криптовалют не является достоинством и позволяет использовать их для нелегальных транзакций.

//В мире

Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что у его семьи имеется большая вилла в Италии. Украинские журналисты узнали о приобретении Аваковым большой виллы на побережье Средиземного моря.

//В мире

Стало известно, когда начнется "абсолютное перемирие" в Донбассе

Стало известно, когда начнется "абсолютное перемирие" в Донбассе

Участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе провели переговоры и пришли к договоренности о сроках начала «абсолютного перемирия» на территории противостояния.

//Шоу-бизнес

У Эвелины Блёданс появилась новая любовь

У Эвелины Блёданс появилась новая любовь

Ещё недавно пережившая развод Эвелина Блёданс утверждала, что не готова к новым отношениям. Но московский бизнесмен Сергей Демчев смог найти подход к актрисе и подружился с ее младшим сыном Сёмой.

//В мире

России известно о планируемых провокациях против Сирии

России известно о планируемых провокациях против Сирии

Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлено сирийское правительство.

//Говорят, что...

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

О том, что наша страна может стать крупнейшим мировым экспортёром не только нефти, но и пресной воды, говорится давно. И вот сделаны первые шаги в этом направлении. Недавно на Камчатке прошли переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в проект по доставке питьевой воды танкерами в Китай

//Спорт

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка поцелуя.

//Говорят, что...

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

На днях был опубликован бюджетный запрос министерства обороны США на 2019 год. Из всех позиций наши СМИ больше всего взволновал рост закупок снарядов полевой артиллерии на 825%. Многие усмотрели в этом чуть ли не знак о скором начале войны

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