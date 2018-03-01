Жителей России предупредили об опасности установки приложения для смартфонов

Стало известно о том, что мобильные приложения, которые позволяют пользователям узнать, как они записаны в чужих телефонных книжках, не столь безопасны. Они угрожают сохранности личных данных.

Об этом рассказали в Роскомнадзоре. В заявлении размещен скриншот из приложения GetContact, которое стало одним из самых популярных в PlayMarket и AppStore. Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, вплоть до блокировки приложения на территории России.

Недобросовестные разработчики подобных приложений, считают в Роскомнадзоре, могут продать собранную базу коллекторам, мошенникам или продавцам услуг.

В ведомстве призвали жителей России очень внимательно изучать политику обработки данных перед установкой сомнительных приложений. Устанавливая их, пользователь дает доступ ко всей информации на своем смартфоне. В телефоне могут быть записаны и пароли и пин-коды к картам. Они легко могут оказаться в чужих руках.