Томаш Мацейчук заявил о намерении уехать из России

Польский журналист Томаш Мацейчук заявил о своем желании покинуть Россию независимо от решения суда по вопросу о его депортации.

В квартире Мацейчука был проведен обыск по подозрению в распространении материалов экстремистского содержания. Затем полиция усмотрела нарушение миграционного законодательства в его документах, однако судья отказалась от рассмотрения дела в тот же день из-за протокольных нарушений.

Суд по «делу Мацейчука» должен теперь состояться в четверг. Однако скандальный блогер заявил: «Я решил, что независимо от решения суда должен уехать из России. Я не хочу больше здесь жить».

Как сообщил Мацейчук РИА Новости, по возвращении в Польшу он планирует стать репортером. Данный вид деятельности недоступен ему на территории России, поскольку он въехал в РФ по деловой визе.