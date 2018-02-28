Совет Федерации запретил контактную притравку собак

Совет Федерации принял обновленную версию законопроекта о запрете контактной притравки охотничьих собак после доработки согласительной комиссией.

Законопроект был принят Госдумой в декабре прошлого года. Однако тогда сенаторы отклонили его и отправили на доработку. В работе над новой версией документа принимала участие согласительная комиссия из обеих палат парламента.

Новая редакция законопроекта запрещает жестокое обращение и травмирование животных, которых используют на притравочных станциях. Дрессировка охотничьих собак на находящихся в неволе диких животных разрешается только с использованием ограждений. Нормы тренировки ловчих птиц исключены из новой редакции законопроекта.

Сейчас на притравочных станциях часто используются бывшие цирковые животные, или звери, получившие травмы в дикой природе. Периодически животные погибают в ходе притравки, будучи насмерть загрызены собаками. Эта ситуация вызывает возмущение зоозащитников. Они неоднократно призывали прекратить такое жестокое обращение с животными, пишет Lenta.ru.