Роскомнадзор проверяет приложение GetContact на безопасность

Роскомнадзор начал проверку работы мобильного приложения GetContact, которое выдает данные о звонящем абоненту человеке. Мобильное приложение GetContact позиционируется разработчиками как инструмент блокировки ненужных и маркетинговых звонков.

Согласно информации на Google Play, разработчики приложения гарантируют всю информацию и фото звонящего, даже если его номера телефона нет в адресной книге абонента.

Роскомнадзор предупредил: "Устанавливая подобные приложения, вы даете ему доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона".

В ведомстве обратили внимание, что многие в телефоне записывают "данные кредитной карточки, её PIN, пароли от личных кабинетов". "Всё это тоже оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений", - предупредили в Роскомнадзоре.

"Помните, что недобросовестные разработчики этих приложений могут затем продать собранную базу кому угодно: коллекторам, мошенникам («Сынок, я попал в беду, пришли срочно 100 рублей»), назойливым финансовым брокерам («Алло, а вы еще не думали, куда вложить ваши средства с карточки 1657?») и др", - говорится на странице Facebook ведомства.

Эксперты призывают владельцев мобильных телефонов, склоняющихся устанавливать новые приложения, "хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер, хотя бы изучать их политику обработки данных".