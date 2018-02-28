Экипаж МКС вернулся с орбиты

Экипаж космического корабля «Союз МС-06» вернулся на Землю, сообщил сегодня подмосковный Центр управления полетами. Приземление прошло успешно.

Спускаемая капсула приземлилась в Казахстане. С Международной космической станции на Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и два американских астронавта – Марк Ванде Хай и Джо Акаба. В общей сложности они провели на орбите Земли 168 суток. Самочувствие всех покорителей космоса хорошее, сообщили в ЦУПе.

На МКС продолжают нести космическую вахту наш Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. А 3 февраля Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили новый мировой рекорд выхода в открытый космос – 8 часов 13 минут. Продолжительность их работы в открытом космосе на шесть минут превысила предыдущий мировой рекорд Сергея Рязанского и Олега Котова, пишет РИА Новости.