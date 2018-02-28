Экипаж МКС вернулся с орбиты
28 февраля 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Экипаж космического корабля «Союз МС-06» вернулся на Землю, сообщил сегодня подмосковный Центр управления полетами. Приземление прошло успешно.
Спускаемая капсула приземлилась в Казахстане. С Международной космической станции на Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и два американских астронавта – Марк Ванде Хай и Джо Акаба. В общей сложности они провели на орбите Земли 168 суток. Самочувствие всех покорителей космоса хорошее, сообщили в ЦУПе.
На МКС продолжают нести космическую вахту наш Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. А 3 февраля Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили новый мировой рекорд выхода в открытый космос – 8 часов 13 минут. Продолжительность их работы в открытом космосе на шесть минут превысила предыдущий мировой рекорд Сергея Рязанского и Олега Котова, пишет РИА Новости.
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