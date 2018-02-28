Депутат предложил не платить актерам, критикующим Россию

Один из депутатов Госдумы отправил послание министру культуры РФ Владимиру Мединскому с рекомендацией не снимать в фильмах с госфинансированием актеров, критикующих страну.

Депутат высказал мнение, что несправедливо платить таким актерам гонорары из денег налогоплательщиков и государственного бюджета. РИА Новости перечисляет, кто из актеров был замечен в нелицеприятных высказываниях о России и может попасть «под санкции».

Во-первых приходит на ум Алексей Серебряков после его скандального интервью на Youtube-канале журналиста Юрия Дудя. Несколько резких высказываний Серебрякова на тему российской действительности вызвали широкий резонанс в обществе.

Следующий кандидат – Анатолий Пашинин. Этот актер от слов перешел к делу: в прошлом году появилась информация, что он принимает участие в военных действиях на стороне запрещенной в России организации «Правый сектор».

Дмитрий Дюжев в прошлом году в интервью для латвийского телеканала высказал сомнения в существовании «образованного, порядочного и духовного» россиянина и пожаловался на неуважение к своей персоне со стороны зрителя.

И, пожалуй, самый горячий противник «агрессивных наездов на художественные высказывания со стороны государства» - Константин Райкин. Артист выступает против «цензуры толпы».