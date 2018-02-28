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Обзор региональных новостей

28 февраля 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Обзор региональных новостей

Центральный стадион «Екатеринбург Арена» введен в эксплуатацию. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию центрального стадиона «Екатеринбург Арена». Разрешение подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе, пишет ИП Вести Урала.  Ввод в эксплуатацию «Екатеринбург Арены» показывает, что Свердловская область и Екатеринбург умеют готовить и проводить крупные международные мероприятия, следуя всем намеченным планам и графикам. Свердловская область - крупнейший в России центр спортивной, культурной и деловой жизни.

В Иркутске 18  марта на сцене ДС «Труд» состоится грандиозное событие для любителей настоящего русского рока – Вячеслав Бутусов и легендарная группа «Наутилус Помпилиус» отпразднуют 35-летие своего творчества. Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными – ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «Нау» сумел создать гимн не одного поколения, – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Об этом пишет i38.Телеинформ.

1 апреля 2018 года будут проиндексированы социальные пенсии, получателями которых являются более 3 миллионов человек. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту постановления, социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 2,9%, несмотря на то, что в ноябре Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год, в котором заложила средства на апрельскую индексацию социальных пенсий в размере 4,1%. Более подробно об индексации социальной пенсии читайте на сайте moi-goda.ru.

Танкер «Ельня» Балтийского флота вернулся в главную базу флота г.Балтийск после выполнения задач дальнего морского похода. Танкер Балтийского флота обеспечивал материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море с августа 2017 года. В период похода для защиты судна на борту танкера находилось подразделение морской пехоты Балтийского флота. Как сообщает НИА-Калининград, средний морской танкер «Ельня» вышел из главной базы Балтийского флота - города Балтийска 19 августа 2017 года. Танкер находился в походе более 200 суток, за это время судном пройдено около 11 тысяч морских миль, проведено 50 заправок кораблей и судов на ходу и на якорных стоянках, подано свыше 7 тысяч тонн жидких грузов.

Со 2 по 4 марта на площадке спорткомплекса «Трамплин» в Кирове состоится чемпионат Европы, а также заключительный этап Кубка мира по ледолазанию в дисциплинах «скорость» и «трудность». В состязании примут участие более 100 спортсменов из 22 стран мира.  В числе судейского жюри и технических служб Международного союза альпинистских ассоциаций на Вятку приедут представители из Португалии, Румынии и Италии. Ожидается около 3000 зрителей, передает Новый Вариант.

Власти Новосибирской области перечислили из резервного фонда миллион рублей семье погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье жительнице Новосибирска. 22-летня Дарья Толмасова оказалась на борту потерпевшего крушение рейса «Москва-Орск». Следовавший рейсом «Москва-Орск» Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье днем 11 февраля. На борту находились 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. На борту в числе прочих также находилась 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова. Девушка летела к своему молодому человеку – хоккеисту Сергею Ильину, воспитаннику ХК «Сибирь», который в нынешнем сезоне выступает за клуб Высшей хоккейной лиги – «Южный Урал» (Орск). Об этом пишет НДН.инфо.
https://ndn.info/novosti/18931-seme-pogibshej-v-aviakatastrofe-v-podmoskove-zhitelnitsy-novosibirska-vyplatili-million

В Пензе 3 марта в торговом центре «Олимп» в Арбекове пройдет ежегодный праздник «День котика» (0+). Его организует центр помощи бездомным животным «Питомец». Знакомство с подопечными центра пройдет в формате выставки. Понравившегося котенка гости праздника смогут забрать к себе домой. Если вы рассматриваете такой вариант, следует иметь при себе паспорт, поскольку с потенциальными хозяевами будет заключен договор, сообщает Пенза-Пресс.

2017 году отмечается продолжение позитивных тенденций роста в реальном секторе экономике и социальной сфере Камчатского края. Увеличены объемы промышленного производства, производства сельскохозяйственной продукции, грузооборота, оборотов розничной торговли и общественного питания. Возросла заработная плата и реально располагаемые денежные доходы. Промышленное производство продолжает занимать одно из ведущих мест в экономике региона, здесь формируется более 20% ВРП Камчатского края. Поэтому темпы развития промышленного производства являются определяющими для темпов развития экономики региона в целом. Подробности читайте на портале Полуостров Камчатка.

Самарская область присоединяется к Всероссийской акции Рособрнадзора «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится второй год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Его главная цель – повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. Благодаря акции, родители нынешних и будущих выпускников смогут лучше познакомиться с процедурой ЕГЭ. Подробнее читайте на Samaratoday.ru

Житель Ипатово дважды брал в долг у заявителя деньги, однако взятых на себя обязательств по их возврату не выполнил, чем причинил заявителю материальный ущерб на сумму 5,6 миллиона рублей. Правоохранители доставили подозреваемого в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. По данным пресс-службы краевого управления МВД России, злоумышленник причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении двух жителей Ипатовского городского округа. Общая сумма причинённого ущерба всем потерпевшим превысила 8,1 миллиона рублей. Против мужчины возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы, пишет Ставропольский репортер.

Уроженец Кимр, пожарный Александр Драевский погиб вместе с напарником, спасая людей из огня в Москве. Вечером 27 февраля в Москве при ликвидации возгорания в жилом доме в районе Коптево погибли двое пожарных - старшина Михаил Фомин и прапорщик Александр Драевский. Они вывели из огня троих детей и взрослого, а сами погибли после сильного выброса пламени. Фомин и Драевский служили в 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве. На странице Александра Драевского в социальной сети родным городом указаны Кимры Тверской области. Ему было 35 лет, его коллеге Михаилу Фомину - 33 года. До трагедии они неоднократно участвовали в тушении пожаров в Москве, неоднократно поощрялись руководством, сообщает портал Афанасий-бизнес.

И закончим наш обзор темой любви. Ишбика и Нуриян Абдразаковы из деревни Халилово Абзелиловского района Башкирии в этом году отметили 70-летний юбилей совместной жизни. Пять лет назад тогда ещё 85-летние супруги стали суперпопулярными. В этом году 90-летние супруги отметили редкий юбилей – «благодатную свадьбу», 70-летие совместной жизни. Читайте о долгой и счастливой семейной жизни на портале Уфа-пресс.

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ПО

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В ДНР заявили о победе холодов над замерзшей украинской армией

В ДНР заявили о победе холодов над замерзшей украинской армией

Вооруженные силы Украины снизили свою огневую активность в зоне конфликта в Донбассе. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, заявил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

//Общество

Путин поблагодарил российских хоккеистов за гимн России

Путин поблагодарил российских хоккеистов за гимн России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российской сборной по хоккею. После победы над командой Германии в финальной игре ОИ-2018 наши спортсмены хором спели гимн России.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

НАК рассказал о противодействии новой тактике террористов

НАК рассказал о противодействии новой тактике террористов

28 февраля представители Национального антитеррористического комитета (НАК) провели пресс-конференцию, на которой рассказали о новых тактиках, используемых террористами, и мерах противодействия.

//Культура

Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Министр культуры Владимир Мединский обеспокоен судьбой пустующих усадеб, которые находятся в собственности государства, и предложил передать усадьбы, на территории которых нет музеев, в частные руки.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Правительство РФ опубликовало проект постановления о планируемом повышении стоимости акцизных марок, которое коснется импортного алкоголя и табачных изделий. Сейчас документ проходит этап обсуждения.

//Спорт

Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от престижных внедорожников

Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от престижных внедорожников

Победители и призеры зимних Олимпийских игр получили сегодня заслуженные награды и подарки. Владимир Путин вручил спортсменам ордена и медали. Дмитрий Медведев вручил призерам Игр ключи от престижных автомобилей.

//Общество

Специфичный запах тела человека сигнализирует о серьезных заболеваниях

Специфичный запах тела человека сигнализирует о серьезных заболеваниях

Эксперты призывают обратить внимание людей на запахи своего тела. Тело здорового человека обычно не имеет какого-либо особенного запаха. Но если новый "аромат" возникает, необходимо бить тревогу.

//Общество

МЧС распространило предупреждение о морозах в первый день весны

МЧС распространило предупреждение о морозах в первый день весны

Столичное управление МЧС России в среду, 28 февраля, выпустило предупреждение для москвичей. Согласно последней информации, жителям столицы следует готовиться к морозам в первый день весны.

//Новости партнеров

//В мире

России известно о планируемых провокациях против Сирии

России известно о планируемых провокациях против Сирии

Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлено сирийское правительство.

//Говорят, что...

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

О том, что наша страна может стать крупнейшим мировым экспортёром не только нефти, но и пресной воды, говорится давно. И вот сделаны первые шаги в этом направлении. Недавно на Камчатке прошли переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в проект по доставке питьевой воды танкерами в Китай

//Спорт

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка поцелуя.

//Говорят, что...

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

На днях был опубликован бюджетный запрос министерства обороны США на 2019 год. Из всех позиций наши СМИ больше всего взволновал рост закупок снарядов полевой артиллерии на 825%. Многие усмотрели в этом чуть ли не знак о скором начале войны

//Говорят, что...

В сибири возрождают осетра

В сибири возрождают осетра

«АН» писали о том, что в последнее время в Астрахани стали активно заниматься искусственным разведением царь-рыбы – каспийского осетра. И вот новая информация уже из Сибири: в Томской области создано собственное генетически чистое маточное стадо сибирского осетра

//Здоровье

Диабет: берегите ноги!

Диабет: берегите ноги!

Пониженная кожная чувствительность, а нередко и плохое зрение у больного, страдающего сахарным диабетом, могут привести к тому, что он просто не заметит микротравму на ногах. Поэтому важно знать, что даже небольшая ссадина или порез могут стать воротами для инфекции

//Здоровье

Киста почки

Киста почки

Киста – это доброкачественное округлое образование, развивающееся из паренхимы (ткани) почки. В ней обычно содержится серозная жидкость, вырабатываемая оболочкой, выстилающей стенки полости данного органа. Это образование способно постепенно увеличиваться в размерах.

//Здоровье

Что такое бартолинит?

Что такое бартолинит?

Бартолинит – это воспаление большой железы преддверия влагалища, которую называют бартолиновой. Она выделяет секрет, увлажняющий стенки женского полового органа, и вырабатывает смазку. Наиболее часто причиной бартолинита являются заболевания, передающиеся половым путём

//Здоровье

Не переносите ангину на ногах!

Не переносите ангину на ногах!

Ангина – одна из самых распространённых инфекционных болезней, особенно в холодное время года. Характеризуется воспалительным процессом в лимфаденоидной ткани глотки и поражает главным образом нёбные миндалины. Возбудителями инфекции могут быть различные микроорганизмы

//Книги

Эпоха инферно

Эпоха инферно

Двухтомник Андрея Караулова «Русский ад», дополненное и переработанное издание, – ярчайшая и по-настоящему инфернальная картина разрушения страны в девяностые годы, картина-голограмма, где можно увидеть и гадкую подковёрную возню власть имущих, и последствия этой возн

//В мире

"Русские все еще идут", утверждает Хиллари Клинтон

"Русские все еще идут", утверждает Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала действующего президента Дональда Трампа. Миссис Клинтон считает, что «русские все еще идут», а президент ничего не делает с этим.

//История

Самоубийство Первого секретаря

Самоубийство Первого секретаря

Сто лет назад родился Владимир Щербицкий, который мог стать главой Советского государства. Но история сложилась иначе. 16 февраля 1990 года в Киеве открылась сессия Верховной рады Украины. Депутаты с нетерпением ждали выступления недавнего хозяина республики Владимира Щербицкого.

//Шпионаж

Предательские айфоны

Предательские айфоны

Почти у каждого из нас есть персональный шпион. Современный мобильный телефон следит за нами 24 часа в сутки. Через него мы сами добровольно сдаём американским спецслужбам отпечатки пальцев и сетчатку глаз, сообщаем о месте нахождения, рассказываем о своих пристрастиях, тайнах и секретах.

//Спорт

Женя Медведева и Шерлок Холмс

Женя Медведева и Шерлок Холмс

Умница и красавица Евгения Медведева, завоевавшая два серебра Олимпиады в фигурном катании, дала интервью «Аргументам недели». По данным «Медиалогии», Евгения Медведева чаще всего упоминалась в СМИ. На втором месте – Алина Загитова

//Спорт

Люди, давайте радоваться!

Люди, давайте радоваться!

Сборная России завоевала 16 медалей в Южной Корее, взяв два самых главных золота – в мужском хоккее и фигурном катании. А значит, это уже была крутая Олимпиада. Так считалось всегда: если наши хоккеисты выиграли золото, то Олимпиаду уже можно назвать успешной.

//Общество

Томаш Мацейчук заявил о намерении уехать из России

Томаш Мацейчук заявил о намерении уехать из России

Польский журналист Томаш Мацейчук заявил о своем желании покинуть Россию независимо от решения суда по вопросу о его депортации. У себя на родине он планирует заняться репортерской работой.

//Спорт

Теперь – всё по-взрослому

Теперь – всё по-взрослому

Борьбу в Лиге Европы продолжают три из четырёх российских команд. И никому из них лёгкой жизни в 1/8 финала жребий не обещает. У лидера РФПЛ соперник – самый серьёзный из всех возможных: мадридский «Атлетико» считается главным фаворитом турнира. Но Юрия Сёмина удивить трудно

//Спорт

ЧМ-1962. «Золотой свисток»

ЧМ-1962. «Золотой свисток»

Чемпионат мира в Чили для нас примечателен тем, что стал единственным, финал которого судил отечественный рефери. Из Сантьяго Николай Латышев увёз полученный от ФИФА почётный приз – «Золотой свисток». Чилийский турнир принёс второе подряд золото Бразилии, которая обошлась без Пеле

//Спорт

Дзюба в предвкушении. Мы тоже

Дзюба в предвкушении. Мы тоже

Завтра матчем «Анжи» – «Рубин» возобновляется чемпионат России-2017/18. «Аргументы недели» – о том, с чем подошли команды РФПЛ к заключительному и решающему отрезку из из 10 туров. А ведь были времена... Февраль 2013-го, помните? За баррель нефти давали 116 долларов, о санкциях никто и не слышал

//Спорт

Владимир Путин в Кремле наградил Алину Загитову

Владимир Путин в Кремле наградил Алину Загитову

Владимир Путин вручил ордена Дружбы Алине Загитовой и Евгении Медведевой Такой же награды удостоены хоккеисты, завоевавшие "золото", серебряные призеры в лыжных гонках Александр Большунов и Денис Спицов.

//Экономика

Тёмная сторона бюджета

Тёмная сторона бюджета

В бюджете на 2018 г. вроде бы всё благостно: увеличены расходы на медицину и образование. Подрезали даже траты на оборонзаказ. Но общий дисбаланс сохранился: 37,4% бюджета – на содержание силовиков и чиновников, на здравоохранение с образованием – всего 6, 8%, что для развитой страны немыслимо

//Общество

Совет Федерации запретил контактную притравку собак

Совет Федерации запретил контактную притравку собак

Совет Федерации принял обновленную версию законопроекта о запрете контактной притравки собак на охотничьих станциях с использованием диких животных после доработки согласительной комиссией.

//Соцпакет

Незаконное снижение

Незаконное снижение

Конституционный суд РФ вынес постановление по делу инвалида-«чернобыльца», которому существенно снизили положенные ликвидаторам выплаты из-за изменения группы инвалидности по результатам очередного переосвидетельствования. Судьи пришли к выводу, что снижение было незаконным.

//Соцпакет

Строгие сроки

Строгие сроки

Люди с ограниченными возможностями, которым необходимы технические средства реабилитации, смогут оформить их получение в чётко установленные сроки. Постановление принято правительством РФ. В нем прописано время, которое должно пройти с момента подачи заявления

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В ДНР заявили о победе холодов над замерзшей украинской армией

В ДНР заявили о победе холодов над замерзшей украинской армией

Вооруженные силы Украины снизили свою огневую активность в зоне конфликта в Донбассе. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, заявил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

//Общество

Путин поблагодарил российских хоккеистов за гимн России

Путин поблагодарил российских хоккеистов за гимн России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российской сборной по хоккею. После победы над командой Германии в финальной игре ОИ-2018 наши спортсмены хором спели гимн России.

//Общество

НАК рассказал о противодействии новой тактике террористов

НАК рассказал о противодействии новой тактике террористов

28 февраля представители Национального антитеррористического комитета (НАК) провели пресс-конференцию, на которой рассказали о новых тактиках, используемых террористами, и мерах противодействия.

//Культура

Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Министр культуры Владимир Мединский обеспокоен судьбой пустующих усадеб, которые находятся в собственности государства, и предложил передать усадьбы, на территории которых нет музеев, в частные руки.

//Общество

Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Правительство РФ опубликовало проект постановления о планируемом повышении стоимости акцизных марок, которое коснется импортного алкоголя и табачных изделий. Сейчас документ проходит этап обсуждения.

//Спорт

Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от престижных внедорожников

Медведев вручил призерам Олимпиады ключи от престижных внедорожников

Победители и призеры зимних Олимпийских игр получили сегодня заслуженные награды и подарки. Владимир Путин вручил спортсменам ордена и медали. Дмитрий Медведев вручил призерам Игр ключи от престижных автомобилей.

//Общество

Специфичный запах тела человека сигнализирует о серьезных заболеваниях

Специфичный запах тела человека сигнализирует о серьезных заболеваниях

Эксперты призывают обратить внимание людей на запахи своего тела. Тело здорового человека обычно не имеет какого-либо особенного запаха. Но если новый "аромат" возникает, необходимо бить тревогу.

//Общество

МЧС распространило предупреждение о морозах в первый день весны

МЧС распространило предупреждение о морозах в первый день весны

Столичное управление МЧС России в среду, 28 февраля, выпустило предупреждение для москвичей. Согласно последней информации, жителям столицы следует готовиться к морозам в первый день весны.

//В мире

России известно о планируемых провокациях против Сирии

России известно о планируемых провокациях против Сирии

Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлено сирийское правительство.

//Говорят, что...

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

Россия начинает экспорт питьевой воды в Китай

О том, что наша страна может стать крупнейшим мировым экспортёром не только нефти, но и пресной воды, говорится давно. И вот сделаны первые шаги в этом направлении. Недавно на Камчатке прошли переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в проект по доставке питьевой воды танкерами в Китай

//Спорт

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Пелагея высказалась о поцелуе мужа-хоккеиста с неизвестной брюнеткой

Певица Пелагея сопровождала своего мужа Ивана Телегина, завоевавшего в составе команды хоккеистов золотые медали на Олимпиаде. А до этого в соцсетях поднялась шумиха вокруг снимка поцелуя.

//Говорят, что...

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

Американских снарядов на Донбассе хватило бы на неделю

На днях был опубликован бюджетный запрос министерства обороны США на 2019 год. Из всех позиций наши СМИ больше всего взволновал рост закупок снарядов полевой артиллерии на 825%. Многие усмотрели в этом чуть ли не знак о скором начале войны

//Говорят, что...

В сибири возрождают осетра

В сибири возрождают осетра

«АН» писали о том, что в последнее время в Астрахани стали активно заниматься искусственным разведением царь-рыбы – каспийского осетра. И вот новая информация уже из Сибири: в Томской области создано собственное генетически чистое маточное стадо сибирского осетра

//Здоровье

Диабет: берегите ноги!

Диабет: берегите ноги!

Пониженная кожная чувствительность, а нередко и плохое зрение у больного, страдающего сахарным диабетом, могут привести к тому, что он просто не заметит микротравму на ногах. Поэтому важно знать, что даже небольшая ссадина или порез могут стать воротами для инфекции

//Здоровье

Киста почки

Киста почки

Киста – это доброкачественное округлое образование, развивающееся из паренхимы (ткани) почки. В ней обычно содержится серозная жидкость, вырабатываемая оболочкой, выстилающей стенки полости данного органа. Это образование способно постепенно увеличиваться в размерах.

//Здоровье

Что такое бартолинит?

Что такое бартолинит?

Бартолинит – это воспаление большой железы преддверия влагалища, которую называют бартолиновой. Она выделяет секрет, увлажняющий стенки женского полового органа, и вырабатывает смазку. Наиболее часто причиной бартолинита являются заболевания, передающиеся половым путём

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Здоровье

Не переносите ангину на ногах!

Не переносите ангину на ногах!

Ангина – одна из самых распространённых инфекционных болезней, особенно в холодное время года. Характеризуется воспалительным процессом в лимфаденоидной ткани глотки и поражает главным образом нёбные миндалины. Возбудителями инфекции могут быть различные микроорганизмы

//Книги

Эпоха инферно

Эпоха инферно

Двухтомник Андрея Караулова «Русский ад», дополненное и переработанное издание, – ярчайшая и по-настоящему инфернальная картина разрушения страны в девяностые годы, картина-голограмма, где можно увидеть и гадкую подковёрную возню власть имущих, и последствия этой возн

//В мире

"Русские все еще идут", утверждает Хиллари Клинтон

"Русские все еще идут", утверждает Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала действующего президента Дональда Трампа. Миссис Клинтон считает, что «русские все еще идут», а президент ничего не делает с этим.

//История

Самоубийство Первого секретаря

Самоубийство Первого секретаря

Сто лет назад родился Владимир Щербицкий, который мог стать главой Советского государства. Но история сложилась иначе. 16 февраля 1990 года в Киеве открылась сессия Верховной рады Украины. Депутаты с нетерпением ждали выступления недавнего хозяина республики Владимира Щербицкого.

//Шпионаж

Предательские айфоны

Предательские айфоны

Почти у каждого из нас есть персональный шпион. Современный мобильный телефон следит за нами 24 часа в сутки. Через него мы сами добровольно сдаём американским спецслужбам отпечатки пальцев и сетчатку глаз, сообщаем о месте нахождения, рассказываем о своих пристрастиях, тайнах и секретах.

//Спорт

Женя Медведева и Шерлок Холмс

Женя Медведева и Шерлок Холмс

Умница и красавица Евгения Медведева, завоевавшая два серебра Олимпиады в фигурном катании, дала интервью «Аргументам недели». По данным «Медиалогии», Евгения Медведева чаще всего упоминалась в СМИ. На втором месте – Алина Загитова

//Спорт

Люди, давайте радоваться!

Люди, давайте радоваться!

Сборная России завоевала 16 медалей в Южной Корее, взяв два самых главных золота – в мужском хоккее и фигурном катании. А значит, это уже была крутая Олимпиада. Так считалось всегда: если наши хоккеисты выиграли золото, то Олимпиаду уже можно назвать успешной.

//Общество

Томаш Мацейчук заявил о намерении уехать из России

Томаш Мацейчук заявил о намерении уехать из России

Польский журналист Томаш Мацейчук заявил о своем желании покинуть Россию независимо от решения суда по вопросу о его депортации. У себя на родине он планирует заняться репортерской работой.

//Спорт

Теперь – всё по-взрослому

Теперь – всё по-взрослому

Борьбу в Лиге Европы продолжают три из четырёх российских команд. И никому из них лёгкой жизни в 1/8 финала жребий не обещает. У лидера РФПЛ соперник – самый серьёзный из всех возможных: мадридский «Атлетико» считается главным фаворитом турнира. Но Юрия Сёмина удивить трудно

//Спорт

ЧМ-1962. «Золотой свисток»

ЧМ-1962. «Золотой свисток»

Чемпионат мира в Чили для нас примечателен тем, что стал единственным, финал которого судил отечественный рефери. Из Сантьяго Николай Латышев увёз полученный от ФИФА почётный приз – «Золотой свисток». Чилийский турнир принёс второе подряд золото Бразилии, которая обошлась без Пеле

//Спорт

Дзюба в предвкушении. Мы тоже

Дзюба в предвкушении. Мы тоже

Завтра матчем «Анжи» – «Рубин» возобновляется чемпионат России-2017/18. «Аргументы недели» – о том, с чем подошли команды РФПЛ к заключительному и решающему отрезку из из 10 туров. А ведь были времена... Февраль 2013-го, помните? За баррель нефти давали 116 долларов, о санкциях никто и не слышал

//Спорт

Владимир Путин в Кремле наградил Алину Загитову

Владимир Путин в Кремле наградил Алину Загитову

Владимир Путин вручил ордена Дружбы Алине Загитовой и Евгении Медведевой Такой же награды удостоены хоккеисты, завоевавшие "золото", серебряные призеры в лыжных гонках Александр Большунов и Денис Спицов.

//Экономика

Тёмная сторона бюджета

Тёмная сторона бюджета

В бюджете на 2018 г. вроде бы всё благостно: увеличены расходы на медицину и образование. Подрезали даже траты на оборонзаказ. Но общий дисбаланс сохранился: 37,4% бюджета – на содержание силовиков и чиновников, на здравоохранение с образованием – всего 6, 8%, что для развитой страны немыслимо

//Общество

Совет Федерации запретил контактную притравку собак

Совет Федерации запретил контактную притравку собак

Совет Федерации принял обновленную версию законопроекта о запрете контактной притравки собак на охотничьих станциях с использованием диких животных после доработки согласительной комиссией.

//Соцпакет

Незаконное снижение

Незаконное снижение

Конституционный суд РФ вынес постановление по делу инвалида-«чернобыльца», которому существенно снизили положенные ликвидаторам выплаты из-за изменения группы инвалидности по результатам очередного переосвидетельствования. Судьи пришли к выводу, что снижение было незаконным.

//Соцпакет

Строгие сроки

Строгие сроки

Люди с ограниченными возможностями, которым необходимы технические средства реабилитации, смогут оформить их получение в чётко установленные сроки. Постановление принято правительством РФ. В нем прописано время, которое должно пройти с момента подачи заявления

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