Обзор региональных новостей

Центральный стадион «Екатеринбург Арена» введен в эксплуатацию. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию центрального стадиона «Екатеринбург Арена». Разрешение подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе, пишет ИП Вести Урала. Ввод в эксплуатацию «Екатеринбург Арены» показывает, что Свердловская область и Екатеринбург умеют готовить и проводить крупные международные мероприятия, следуя всем намеченным планам и графикам. Свердловская область - крупнейший в России центр спортивной, культурной и деловой жизни.

В Иркутске 18 марта на сцене ДС «Труд» состоится грандиозное событие для любителей настоящего русского рока – Вячеслав Бутусов и легендарная группа «Наутилус Помпилиус» отпразднуют 35-летие своего творчества. Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными – ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «Нау» сумел создать гимн не одного поколения, – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Об этом пишет i38.Телеинформ.



1 апреля 2018 года будут проиндексированы социальные пенсии, получателями которых являются более 3 миллионов человек. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту постановления, социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 2,9%, несмотря на то, что в ноябре Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год, в котором заложила средства на апрельскую индексацию социальных пенсий в размере 4,1%. Более подробно об индексации социальной пенсии читайте на сайте moi-goda.ru.



Танкер «Ельня» Балтийского флота вернулся в главную базу флота г.Балтийск после выполнения задач дальнего морского похода. Танкер Балтийского флота обеспечивал материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море с августа 2017 года. В период похода для защиты судна на борту танкера находилось подразделение морской пехоты Балтийского флота. Как сообщает НИА-Калининград, средний морской танкер «Ельня» вышел из главной базы Балтийского флота - города Балтийска 19 августа 2017 года. Танкер находился в походе более 200 суток, за это время судном пройдено около 11 тысяч морских миль, проведено 50 заправок кораблей и судов на ходу и на якорных стоянках, подано свыше 7 тысяч тонн жидких грузов.



Со 2 по 4 марта на площадке спорткомплекса «Трамплин» в Кирове состоится чемпионат Европы, а также заключительный этап Кубка мира по ледолазанию в дисциплинах «скорость» и «трудность». В состязании примут участие более 100 спортсменов из 22 стран мира. В числе судейского жюри и технических служб Международного союза альпинистских ассоциаций на Вятку приедут представители из Португалии, Румынии и Италии. Ожидается около 3000 зрителей, передает Новый Вариант.



Власти Новосибирской области перечислили из резервного фонда миллион рублей семье погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье жительнице Новосибирска. 22-летня Дарья Толмасова оказалась на борту потерпевшего крушение рейса «Москва-Орск». Следовавший рейсом «Москва-Орск» Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье днем 11 февраля. На борту находились 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. На борту в числе прочих также находилась 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова. Девушка летела к своему молодому человеку – хоккеисту Сергею Ильину, воспитаннику ХК «Сибирь», который в нынешнем сезоне выступает за клуб Высшей хоккейной лиги – «Южный Урал» (Орск). Об этом пишет НДН.инфо.

https://ndn.info/novosti/18931-seme-pogibshej-v-aviakatastrofe-v-podmoskove-zhitelnitsy-novosibirska-vyplatili-million



В Пензе 3 марта в торговом центре «Олимп» в Арбекове пройдет ежегодный праздник «День котика» (0+). Его организует центр помощи бездомным животным «Питомец». Знакомство с подопечными центра пройдет в формате выставки. Понравившегося котенка гости праздника смогут забрать к себе домой. Если вы рассматриваете такой вариант, следует иметь при себе паспорт, поскольку с потенциальными хозяевами будет заключен договор, сообщает Пенза-Пресс.



2017 году отмечается продолжение позитивных тенденций роста в реальном секторе экономике и социальной сфере Камчатского края. Увеличены объемы промышленного производства, производства сельскохозяйственной продукции, грузооборота, оборотов розничной торговли и общественного питания. Возросла заработная плата и реально располагаемые денежные доходы. Промышленное производство продолжает занимать одно из ведущих мест в экономике региона, здесь формируется более 20% ВРП Камчатского края. Поэтому темпы развития промышленного производства являются определяющими для темпов развития экономики региона в целом. Подробности читайте на портале Полуостров Камчатка.



Самарская область присоединяется к Всероссийской акции Рособрнадзора «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится второй год подряд по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Его главная цель – повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. Благодаря акции, родители нынешних и будущих выпускников смогут лучше познакомиться с процедурой ЕГЭ. Подробнее читайте на Samaratoday.ru



Житель Ипатово дважды брал в долг у заявителя деньги, однако взятых на себя обязательств по их возврату не выполнил, чем причинил заявителю материальный ущерб на сумму 5,6 миллиона рублей. Правоохранители доставили подозреваемого в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. По данным пресс-службы краевого управления МВД России, злоумышленник причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении двух жителей Ипатовского городского округа. Общая сумма причинённого ущерба всем потерпевшим превысила 8,1 миллиона рублей. Против мужчины возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы, пишет Ставропольский репортер.



Уроженец Кимр, пожарный Александр Драевский погиб вместе с напарником, спасая людей из огня в Москве. Вечером 27 февраля в Москве при ликвидации возгорания в жилом доме в районе Коптево погибли двое пожарных - старшина Михаил Фомин и прапорщик Александр Драевский. Они вывели из огня троих детей и взрослого, а сами погибли после сильного выброса пламени. Фомин и Драевский служили в 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве. На странице Александра Драевского в социальной сети родным городом указаны Кимры Тверской области. Ему было 35 лет, его коллеге Михаилу Фомину - 33 года. До трагедии они неоднократно участвовали в тушении пожаров в Москве, неоднократно поощрялись руководством, сообщает портал Афанасий-бизнес.



И закончим наш обзор темой любви. Ишбика и Нуриян Абдразаковы из деревни Халилово Абзелиловского района Башкирии в этом году отметили 70-летний юбилей совместной жизни. Пять лет назад тогда ещё 85-летние супруги стали суперпопулярными. В этом году 90-летние супруги отметили редкий юбилей – «благодатную свадьбу», 70-летие совместной жизни. Читайте о долгой и счастливой семейной жизни на портале Уфа-пресс.



