Анатолий Литовченко исполнил более 500 наказов южноуральцев

Депутату Госдумы Анатолию Литовченко за минувший год поступило более 800 наказов южноуральцев в письмах и свыше 400 личных обращений. Более пятисот из них исполнено.

Одним из важнейших исполненных наказов является достижение МРОТ прожиточного минимума. По словам Анатолия Литовченко, это решение касается тысяч жителей Южного Урала, но далось оно непросто – бюджет России дефицитный.

- Планировалось увеличить «минималку» в 2 этапа, но теперь это произойдет раньше – с 1 мая 2018 года, - рассказал парламентарий. - Еще один важный наказ – с 2017 года введена индексация пенсий по уровню инфляции, в том числе и для военных пенсионеров.

Кроме того, в минувшем году благодаря стараниям депутата были отремонтированы более семисот дворов, жители сами начали выбирать, как платить за общедомовые нужды, а медикам продолжать приобретать жилье. Кроме того, была продлена программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер», устранены штрафы для муниципальных учреждений, которые не могли выполнить предписания из-за отсутствия средств. Продвигается закон об исключении штрафов за сбор валежника, внесен законопроект про трехлетнюю отработку студентов целевого направления и многое другое.

Немаловажно, что за минувший год парламентарий стал автором и соавтором 40 законопроектов, из них 14 уже подписаны Владимиром Путиным и уже стали федеральными законами.

Работа продолжается. Как уточнил Анатолий Литовченко, ему хочется в каждой территории округа решить хотя бы одну проблему - такую, которая затрагивает максимальное количество жителей и которая не решалась годами.