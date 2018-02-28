Дети с няней погибли во время пожара в подмосковной Балашихе
28 февраля 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области в среду утром двое детей и их няня погибли во время пожара в частном доме в Балашихе. Пожар произошел в доме, расположенном по адресу: квартал Щитниково, дом 131.
Как стало известно корреспонденту "Подмосковье сегодня", площадь пожара составила 200 квадратных метров. Тушили горящий дом 38 человек. По данным МЧС, привлекаемые силы и средства: 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, пять единиц техники.
Известно, что 59-летний хозяин дома находится в больнице в Мытищах по причинам, не связанным с пожаром. Причину возгорания в доме установят дознаватели.
Крупный пожар произошел в ночь на вторник, 27 февраля в семейном общежитии в городе Чусовой Пермского края.
В результате пожара погибли шесть человек, в том числе трое детей. Пострадали 13 человек.
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