Приложение-шпион поможет узнать, как вы записаны в чужих телефонах

Забавный флешмоб набирает популярность в Сети — пользователи массово выкладывают на своих страницах в соцсетях скриншоты приложения, которое позволяет показать, как владелец телефонного номера записан в контактах у знакомых.

«Толстый», «Трубку не брать», «Я ему должен», «Никогда не отвечать», - названия контактов порой оказываются обескураживающими для пользователей, которые стремятся угадать, кто же именно их так назвал в своей телефонной книге. За несколько дней после запуска приложение успело занять первое место в ТОП бесплатных приложений.

Сервис помогает не только узнать ваш номер в телефонах других пользователей, но и блокировать нежелательные контакты и вычислить владельцев неизвестных телефонных номеров. Так, сообщается, что благодаря ему некая женщина вычислила измену мужа: "Я проверила номер своего мужа и обнаружила, что он записан у кого-то как Вюсаля Мамедова! Значит, у него есть замужняя любовница", - цитирует бдительную супругу Gubdaily.

Но есть и обратная сторона удовлетворенного любопытства. Под угрозой оказываются персональная информация пользователей. При регистрации все данные контактов в вашем телефоне переносятся на сервер приложения.