400 миллионов рублей — на социально значимые проекты

400 миллионов рублей получат в этом году московские некоммерческие организации (НКО) от правительства столицы. Эти деньги будут использованы на социальные нужды москвичей.

Об учреждении грантов для НКО в размере 400 млн рублей мэр столицы Сергей Собянин сообщил на встрече с руководителями московских некоммерческих организаций. Сегодня в городе действуют более 30 тысяч НКО, пятая часть из них — это социально ориентированные организации. Они помогают нуждающимся семьям, поддерживают сирот, тяжелобольных людей, ветеранов, занимаются вопросами экологии города и культурного наследия.

Ещё одна сфера приложения сил НКО — волонтёрская деятельность. «Огромное волонтёрское движение помогает проводить международные мероприятия: в стране — такие как Олимпийские игры, в городе — чемпионат мира по футболу и ряд других. По большому счету вы формируете новый стиль, новое отношение к бедам и заботам людей», — подчеркнул на встрече Сергей Собянин.

Правительство Москвы оказывает комплексную поддержку столичным НКО, выделяя им субсидии на реализацию социально значимых проектов. В прошлом году, например, объём таких субсидий составил 273 млн рублей.