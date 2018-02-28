Адвокат разъяснила, куда будет депортирована Настя Рыбка

Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, после суда и отбытия наказания в Таиланде будет депортирована на родину – в Белоруссию.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила адвокат Ванида Сайлохит, специалист по экстрадиционному законодательству. «Куда депортировать – вопрос не стоит: всегда в страну гражданства. Депортация – это наказание за совершенное в стране преступление. А вот экстрадировать могут и в третью страну, по запросу иностранного государства – тут все зависит от того, против какой страны было совершено преступление», - уточнила разницу между депортацией и экстрадицией эксперт.

В воскресенье, 25 февраля, Настя Рыбка со своим секс-гуру Алексом Лесли и еще восемь человек вместе с ними были арестованы полицией Таиланда за проведение нелегального секс-тренинга. Закон предусматривает за это правонарушение тюремное заключение до двух лет и/или штраф до 3 000 долларов, депортацию в страну гражданства и внесение в черный список Таиланда на десять лет.