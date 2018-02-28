Благотворительный ужин с Путиным стоил актрисе Орнелле Мути шести месяцев тюрьмы

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения и штрафу размером 500 евро за мошенничество в театре.

Как пишет Messagero Veneto, в 2010 году Орнелла Мути сорвала спектакль, в котором должна была исполнять главную роль. Она просто не приехала в театр, предоставив руководству медицинскую справку о болезни. Документ оказался поддельным. Как позже выяснилось, звезда вовсе не болела, во время спектакля она была в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным.

После вмешательства адвокатов, известной актрисе было разрешено вместо тюремного заключения выплатить театру 30 000 евро, а это более 2 000 000 рублей. Как сообщили адвокаты звезды, она очень сожалеет о случившемся, но поездка в Россию была запланирована намного раньше спектакля.

Ранее Орнелла Мути не раз говорила, что любовь к России у нее в генах, потому что ее мама была русской, а дедушка и бабушка родились в Санкт-Петербурге, откуда позднее переехали в Эстонию.