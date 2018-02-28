В Сибири экстренно сел самолет, направлявшийся в Москву
28 февраля 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Сибири экстренную посадку совершил самолет, который направлялся в Москву из Читы. Согласно последней информации, инцидент произошел с воздушным судном, которое принадлежит "Уральским авиалиниям".
Начальник отдела компании по связям с общественностью Вера Гасникова заявила, что в ходе полета была зафиксирована неисправность одного из двигателей.
Как уточняет портал URA.RU, командир воздушного судна решил, что пассажирский самолет следует незамедлительно посадить в аэропорту Красноярска. Приземление прошло успешно, ни один из 77 пассажиров не пострадал. Гражданам предоставят резервный борт.
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