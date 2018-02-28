В Москве врачей начали учить вежливому общению с пациентами
28 февраля 2018, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Врачей московских поликлиник начали учить правилам вежливого общения с пациентами. Об этом сообщается на официальном интернет-портале столичного правительства.
Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил что более 5 тысяч медицинских специалистов за ближайшие полгода пройдут обучение этикету общения с пациентами. А до конца года занятия должны посетить более 50 тысяч медработников.
По словам Хрипуна, в департаменте осознают важность налаживания контакта между врачом и пациентом, который заключается в умении выслушать человека, грамотно задать нужные вопросы и правильно проконсультировать его в максимально доступной для этого форме. Занятия со столичным медицинским персоналом проводят профессиональные психологи.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес