В Москве врачей начали учить вежливому общению с пациентами

Врачей московских поликлиник начали учить правилам вежливого общения с пациентами. Об этом сообщается на официальном интернет-портале столичного правительства.

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил что более 5 тысяч медицинских специалистов за ближайшие полгода пройдут обучение этикету общения с пациентами. А до конца года занятия должны посетить более 50 тысяч медработников.

По словам Хрипуна, в департаменте осознают важность налаживания контакта между врачом и пациентом, который заключается в умении выслушать человека, грамотно задать нужные вопросы и правильно проконсультировать его в максимально доступной для этого форме. Занятия со столичным медицинским персоналом проводят профессиональные психологи.