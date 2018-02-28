В Минобрнауки подтвердили увеличение числа бюджетных мест в вузах России

Глава Министерства образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева сделала важное заявление. По словам руководителя ведомства, в вузах страны будет увеличено количество бюджетных мест.

Согласно последней информации, Васильева официально подтвердила, что в текущем году число студентов, которые смогут обучаться на бесплатной основе возрастет до 57 процентов, передает в среду, 28 февраля, портал "Экономика сегодня".

Глава Минобрнауки также добавила, что в самом скором времени граждане РФ получат возможность брать специальные кредиты на образование, поскольку в ближайшем будущем завершатся все необходимые работы с банками, а также правовой базой в данной сфере, отмечает издание Infox.ru.