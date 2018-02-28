Собаки-клоны живут в семье у Барбры Стрейзанд

Американская певица и кинозвезда Барбра Стрейзанд рассказала, что клонировала свою любимую собаку по кличке Саманта и теперь в ее доме живут две точные копии умершего животного.

В прошлом году любимица семьи Страйзанд породы котон-де-тулеар скончалась в возрасте 14 лет. Для клонирования использовались ее клетки, взятые из пасти и желудка. Как сообщает журнал Variety, двух клонов зовут Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет.

Сама звезда различает щенков только по цвету ленточек. «У них разные характеры. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы убедиться, унаследовали ли они карий цвет глаз моей любимой Саманты и ее серьезный нрав», - сообщила изданию кинозвезда.

Третья собака на фото, которыми певица делится со своими поклонниками в социальной сети, является родственницей покойной Саманты и откликается на кличку Мисс Фанни.