Почти у каждого жителя России есть дома аптечка. При этом примерно треть обладателей аптечки держит лекарства про запас, а более половины россиян посещают аптеки только в случае заболевания.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал сегодня результаты опроса 1500 россиян в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах разных регионов страны. Только 9% опрошенных сказали, что не имеют домашней аптечки.

Из тех же, у кого домашняя аптечка есть, 56% держат в ней только самые нужные медикаменты, а вот у 34% лекарства найдутся на все случаи жизни.

Чаще всего в наших домашних аптечках находятся лекарства от простуды (76%), обезболивающие (66%) и препараты для лечения ожогов и порезов (59%). Также в «топ» домашних аптечек входят желудочные, сердечные, нормализующие давление, успокоительные, антибиотики и противоаллергические препараты.

По данным этого опроса, около трети россиян посещает аптеку раз в месяц. Три четверти опрошенных следят за сроками годности лекарств и выбрасывают просроченные препараты, пишет РИА Новости.